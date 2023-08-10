Знадобиться одна рослина: як позбутися мух в будинку

Мухи завжди створюють незручності в домі, особливо влітку, коли вони здатні заважати спокою і приносити дискомфорт. Проте, французькі фермери відкрили невимовно простий і природний метод, який допомагає утримувати мух подалі від житлових приміщень.

UAportal розповість, як позбутися мух за допомогою лаванди. Вона відома своїм приємним ароматом та використовується у багатьох галузях, але мало хто знає про її властивість відлякувати комах.

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Фермери в Франції впровадили цей метод, розсаджуючи кущі лаванди перед вікнами своїх будинків. Ця рослина не тільки додає краси, але і надзвичайно ефективно відлякує мух від приміщень.

Для забезпечення додаткового захисту від мух у будинку, французи використовують ще один спосіб: вони підвішують пучки засушеної лаванди в кімнатах. Це давній народний метод, який виявився досить ефективним. Засушена лаванда, крім того, відлякує також моль, що можуть завдати шкоди вашим речам у шафах.

Якщо вам не підходить варіант з кущами лаванди чи підвішуванням засушеної рослини, є інший спосіб, який також буде не менш ефективним. Мухам не подобається запах лавандової олії, тому ви можете розпорошити її у приміщенні або просочити невеликі декоративні подушечки, розташовані в місцях, де найчастіше з'являються комахи.

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