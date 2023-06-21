Знадобиться всього два інгредієнти: рецепт конфітюру з порічки

Порічка смачна не лише в свіжому в вигляді, але і в якості варення чи конфітюру. Це чудовий спосіб заготовити смородину на зиму. Враховуючи, що в цій ягоді багато пектину – конфітюр з неї виходить приголомшливий.

Інгредієнти:

– Червоні порічки – 1 кг

– Цукор – 1 кг

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Спосіб приготування:

1. Промийте, переберіть, видаліть гілочки та висушіть ягоди.

2. Подрібніть порічки блендером.

3. До ягідної маси додайте цукор та поставте на повільний вогонь. Варіть до загустіння. Піну знімайте.

4 Простерилізуйте банки, прокип’ятіть 5-7 хвилин металеві кришки. Перекладіть конфітюр у банки і закатайте. Переверніть, вкутайте і залиште остигати.

5. Тримайте банки у темному прохолодному місці чи холодильнику. Конфітюр можна зберігати рік.

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