Уражений в порту Кавказ пором 'Конро Трейдер' загорівся та затонув (фото, відео)

У четвер, 22 серпня, вибухи пролунали у Керченській протоці. У порту "Кавказ" Краснодарського краю росії ракети, попередньо, влучили в пором "Конро Трейдер", який був завантажений залізничними цистернами з паливом.

Деякі Telegram-канали повідомляють про прильот ПКР "Нептун" по території порту. "Україна атакувала порт "Кавказ" у Темрюкському районі Краснодарського краю. Ракета "Нептун" влучила у пришвартоване судно. У порту зараз пожежа. Атака велася, ймовірно, з Одеської області", – пишуть російські ЗМІ з посиланням на джерела.

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Інформація щодо постраждалих уточнюється. Рух Кримським мостом тимчасово перекрито.

"Атаковано залізничний пором з паливними цистернами в порту "Кавказ"", – повідомив оперштаб Краснодарського краю.

Пожежа в порту Кавказ. Джерело: t.me/partizany_crimea Пожежа в порту Кавказ. Джерело: t.me/partizany_crimea

Пожежа в порту Кавказ. Джерело: t.me/Crimeanwind Пожежа в порту Кавказ. Джерело: t.me/Crimeanwind

Пожежа в порту Кавказ. Джерело: t.me/vchkogpu Пожежа в порту Кавказ. Джерело: t.me/vchkogpu

Пожежа в порту Кавказ. Джерело: t.me/Crimeanwind Пожежа в порту Кавказ. Джерело: t.me/Crimeanwind

Пожежа в порту Кавказ. Джерело: t.me/Crimeanwind Пожежа в порту Кавказ. Джерело: t.me/Crimeanwind

Пожежа в порту Кавказ. Джерело: t.me/vchkogpu Пожежа в порту Кавказ. Джерело: t.me/vchkogpu

Пожежа в порту Кавказ. Джерело: t.me/vchkogpu Пожежа в порту Кавказ. Джерело: t.me/vchkogpu

На поромі в порту "Кавказ", пошкодженому під час атаки, було 30 цистерн з паливом, повідомив голова Темрюкського району Кубані Федір Бабенков.

Також на судні перебувало п'ять моряків, їхня доля невідома.

Станом на 19 годин 22 серпня відомо, що уражений в порту Кавказ пором "Конро Трейдер" затонув. Оперштаб написав: "Внаслідок отриманих пошкоджень пором в акваторії порту "Кавказ" затонув. Вогнищ загоряння на території самого порту немає".

Нагадаємо, 23 липня безпілотники атакували поромне судно у порту "Кавказ" у Краснодарському краї росії.

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