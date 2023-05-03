Влучили дрони: Біля Кримського мосту у Краснодарському краї горить нафтобаза (відео)

У Темрюкському районі Краснодарського краю у селищі Волна біля порту Тамань спалахнув резервуар з нафтопродуктами. Пожежі присвоєно найвищий ранг складності.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

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Він зазначив, що загорівся резервуар з нафтопродуктами, а пожежа має вищий ранг складності. Попередньо, в результаті події ніхто не постраждав.

Також повідомили, що в порту Тамань, розташованому у селищі Волна, горить резервуар із мастилом, а попередньою причиною пожежі може бути атака безпілотника. Селище Волна знаходиться поруч з Керченським мостом. Очевидці показали як виглядає пожежа, яку видно навіть з Кримського мосту.

Нагадаємо, раніше у російській Арамілі загорілась будівля науково – виробничого комплексу.

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