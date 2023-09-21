Посадив один раз і маєш врожай 'на віки': список рослин

Більшість культур, що вирощуються на городі, прибирають із настанням осені. Але існують багаторічні рослини, що можуть давати врожаї довгі роки.

Як повідомляє видання Agracultura, деякі багаторічні рослини можна висаджувати навіть восени. Вони дадуть врожай вже на наступний сезон.

Восени можна висадити артишоки. Вони потребують родючого, вологого та дренованого грунту. Зазвичай спочатку вирощують розсаду, яку висаджують на постійне місце у травні. На зиму артишоки мульчують компостом, травою чи соломою.

Кейл або листова капуста – це дворічна рослина, і якщо вкрити її на зиму, навесні наступного року будь-який сорт листової капусти може дати свіжу зелень перед цвітінням.

Читайте також: Зробіть це з плодовими деревами восени, щоб влітку мати гарний врожай

Водяний крес – багаторічна зелена та пряно-ароматична рослина, вона на смак нагадує крес-салат. Він любить перезволожені ґрунти, добре росте в тіні. Для посадки підійдуть знижені ділянки городу або можна висадити рослину поблизу водостічної труби. Він ростиме як бур'ян, якщо його постійно поливати. Ця рослина плодоносить цілий сезон – з весни до морозів.

Для "вічного врожаю", вже у вересні можна висіяти чебрець, материнку, розмарин, базилік, різні види м'яти, шавлію та любисток.

Також плоди щороку даватимуть ревінь, хрін, щавель, листова гірчиця.

У вересні можна висадити й батун – ця холодостійка цибуля на одному місці здатна рости до 6 років.

Спробуйте висадити й черемшу (ведмежий часник). Це багаторічна рослина, яка вже у березні випустить перші вітамінні листочки. Після цвітіння з черемші обсипається насіння. Проростуть вони тільки на наступний рік. Також черемша розмножується вегетативно.

Нагадаємо, перед настанням холодної пори року, дачники починають готуватися до зими. У цей період однією з важливих процедур є захист рослин у саду від шкідників. Для цього можна використати домашній засіб, приготований на основі відомого добрива.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!