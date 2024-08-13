Після гучного вибуху в російському Єкатеринбурзі розгорілася потужна пожежа: дим видно за кілометри (фото, відео)

У російському місті Єкатеринбург (Уральський федеральний округ) вночі 13 серпня пролунали потужні вибухи в Зарічному, Ленінському та інших районах міста. Після цього у небо здійнявся стовп диму та розгорілася масштабна пожежа.

У соцмережах місцеві мешканці писали, що вибух був потужним, "аж вікна тряслися". У місцевих пабліках повідомляється, що неподалік вулиці Металургів у Єкатеринбурзі "було чути гучний вибух, після чого місцеві побачили язики полум'я".

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Зазначається, що в районі ТЦ "Мега" на місці, де чули вибухи, розгорілася сильна пожежа, полум'я від якої було видно з різних куточків міста.

Пожежа Єкатеринбург, росія. Джерело: t.me/ekattop Пожежа Єкатеринбург, росія. Джерело: t.me/ekattop

Пожежа Єкатеринбург, росія. Джерело: t.me/ekattop Пожежа Єкатеринбург, росія. Джерело: t.me/ekattop

Пожежа Єкатеринбург, росія. Джерело: t.me/ekattop Пожежа Єкатеринбург, росія. Джерело: t.me/ekattop

Пожежа Єкатеринбург, росія. Джерело: t.me/ekattop Пожежа Єкатеринбург, росія. Джерело: t.me/ekattop

Пожежа Єкатеринбург, росія. Джерело: t.me/ekattop Пожежа Єкатеринбург, росія. Джерело: t.me/ekattop

Пожежа Єкатеринбург, росія. Джерело: t.me/ekattop Пожежа Єкатеринбург, росія. Джерело: t.me/ekattop

Потім з'явилася інформація про те, що в СНТ неподалік вулиці Металургів повністю згорів будинок екоактивістки Олени Кольцової, в якому знаходилися документи захисту фауни Московського парку, розташованого вздовж Ново-Московського тракту.

Саме екоактивістка припускає, що її будинок могли підпалити недоброзичливці. Кольцова не постраждала, але будинок вигорів повністю. У приміщенні залишилися всі документи та напрацювання із захисту Московського лісопарку.

За даними ТГ-каналу SHOT, будинок згорів на площі 250 квадратних метрів, за попередніми даними постраждалих немає. Силові органи про причини пожежі не повідомляли.

Нагадаємо, 6 серпня 2024 року російська сторона повідомила, що Сили оборони України прорвали кордон у Курській області та зайшли на територію рф з боку Сумщини.

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