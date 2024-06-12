Після оновлення даних у Резерв+: у ТЦК пояснили, чому ви можете отримати повістку на вулиці

Іноді трапляються моменти, коли громадяни, оновивши інформацію в додатку Резерв+, на вулиці натрапляють на співробітників ТЦК, які все ж вручають їм повістки. Таке може статися, якщо у людини не буде при собі документів, що підтверджують її військовий облік, оскільки це вважається порушенням.

Про це розповів майор Роман Істомін, представник Полтавського обласного ТЦК та СП, у своєму інтерв’ю виданню "Фокус".

Згідно з останніми змінами у законодавстві, програма Резерв+ та довідка з ЦНАПу слугують доказом того, що особа актуалізувала свої особисті дані протягом останніх 60 днів. Проте, існує також новий законодавчий акт, який вносить зміни до законів про мобілізаційну готовність та мобілізацію, а також про воєнний стан. Він вимагає, щоб усі чоловіки в Україні віком від 18 до 60 років завжди мали при собі військовий обліковий документ та особистий ідентифікаційний документ і пред’являли їх за запитом військових службовців ТЦК та СП, або поліції.

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Якщо особа має право на відстрочку, але не має при собі необхідних військово-облікових документів, таких як військовий квиток, тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, або для призовників - посвідчення про приписку до призовної дільниці, це вважається правопорушенням і тягне за собою штраф. Також це може призвести до виклику до ТЦК для розгляду справи про адміністративне порушення. Ця вимога вступила в силу негайно, а не через 60 днів після оновлення даних, як зазначив Істомін.

Окрім того, військовий зазначив, що право перевіряти ці документи мають як співробітники ТЦК, так і поліція.

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