После обновления данных в Резерв+: в ТЦК объяснили, почему вы можете получить повестку на улице

Иногда случаются моменты, когда граждане, обновив информацию в приложении Резерв+, на улице встречают сотрудников ТЦК, которые все же вручают им повестки. Такое может произойти, если у человека не будет при себе документов, подтверждающих его военный учет, поскольку это считается нарушением.

Об этом рассказал майор Роман Истомин, представитель Полтавского областного ТЦК и СП в своем интервью изданию "Фокус".

Согласно последним изменениям в законодательстве, программа Резерв+ и справка из ЦНАПа служат доказательством того, что лицо актуализировало свои личные данные в течение последних 60 дней. Однако существует также новый законодательный акт, который вносит изменения в законы о мобилизационной готовности и мобилизации, а также о военном положении. Он требует, чтобы все мужчины в Украине от 18 до 60 лет всегда имели при себе военный учетный документ и личный идентификационный документ и предъявляли их по запросу военных служащих ТЦК и СП или полиции.

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Если лицо имеет право на отсрочку, но не имеет при себе необходимых военно-учетных документов, таких как военный билет, временное удостоверение военнообязанного или для призывников - удостоверение о приписке к призывному участку, это считается правонарушением и влечет штраф. Также это может привести к вызову в ТЦК для рассмотрения дела об административном возбуждении. Это требование вступило в силу немедленно, а не через 60 дней после обновления данных, как отметил Истомин.

Кроме того, военный отметил, что право проверять эти документы имеют как сотрудники ТЦК, так и полиция.

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