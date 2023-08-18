Пісний пиріг на Яблучний Спас "з нічого" (відеорецепт)
19 серпня християни східного обряду відзначатимуть Преображення Господнє, або як називають це свято в народі – Яблучний Спас. Цього дня заведено готувати страви з яблуками, але головне, що вони мають бути пісними.
Пропонуємо вам рецепт яблучного пирога, який готується без яєць та містить у складі майже 100 відсотків яблук.
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Як пишуть автори кулінарного YouTube-каналу KIIT, це яблучний пиріг "з нічого". Для його приготування потрібні яблука, борошно, олія, вода і розпушувач.
Скільки продуктів підготувати:
- Вода — 200 мл
- Олія — 60 мл
- Цукор — 40-140 г
- Сіль — дрібка
- Борошно — 220 г
- Розпушувач — 1,5 ч. л.
- Яблука — 3-4 шт.
- Ванільний цукор — на смак
Як готувати:
У глибоку миску треба влити воду та олію, додати цукор, сіль та ванільний цукор й перемішати. Потім потрібно додати просіяне борошно й розпушувач. Замішайте тісто вінчиком.
Яблука треба вимити й нарізати довільними шматочками, краще кубиками. Всипте яблука у тісто.
Форму для пирога треба змістити олією й вилити у неї заготовку. Притисніть зверху ложкою, аби тісто з яблуками рівномірно розподілилося формою.
Зверху тісто можна присипати ванільним цукром, або корицею.
Духовку розігрійте до 180 градусів та поставте форму з тістом запікатися. Вже за 40 хвилин пиріг буде готовий.
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