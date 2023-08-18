русский
Рецепти

Пісний пиріг на Яблучний Спас "з нічого" (відеорецепт)

Билім Олена

Пісний пиріг на Яблучний Спас 'з нічого' (відеорецепт)

19 серпня християни східного обряду відзначатимуть Преображення Господнє, або як називають це свято в народі – Яблучний Спас. Цього дня заведено готувати страви з яблуками, але головне, що вони мають бути пісними.

Пропонуємо вам рецепт яблучного пирога, який готується без яєць та містить у складі майже 100 відсотків яблук.

Читайте також: Яблучний Спас-2023: що класти в кошик для освячення в церкві

Як пишуть автори кулінарного YouTube-каналу KIIT, це яблучний пиріг "з нічого". Для його приготування потрібні яблука, борошно, олія, вода і розпушувач.

Скільки продуктів підготувати:

  • Вода — 200 мл
  • Олія — 60 мл
  • Цукор — 40-140 г
  • Сіль — дрібка
  • Борошно — 220 г
  • Розпушувач — 1,5 ч. л.
  • Яблука — 3-4 шт.
  • Ванільний цукор — на смак

Як готувати:

У глибоку миску треба влити воду та олію, додати цукор, сіль та ванільний цукор й перемішати. Потім потрібно додати просіяне борошно й розпушувач. Замішайте тісто вінчиком.

Яблука треба вимити й нарізати довільними шматочками, краще кубиками. Всипте яблука у тісто.

Форму для пирога треба змістити олією й вилити у неї заготовку. Притисніть зверху ложкою, аби тісто з яблуками рівномірно розподілилося формою.

Зверху тісто можна присипати ванільним цукром, або корицею.

Духовку розігрійте до 180 градусів та поставте форму з тістом запікатися. Вже за 40 хвилин пиріг буде готовий.

Пропонуємо також рецепт пирога з яблуками та вівсянкою

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

СвятаРецепти