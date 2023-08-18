Постный пирог на Яблочный Спас "из ничего" (видео-рецепт)
19 августа христиане восточного обряда будут отмечать Преображение Господне, или как называют этот праздник в народе – Яблочный Спас. В этот день принято готовить блюда с яблоками, но главное, что они должны быть постными.
Предлагаем вам рецепт яблочного пирога, который готовится без яиц и содержит почти 100 процентов яблок.
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Как пишут авторы кулинарного YouTube-канала KIIT, это яблочный пирог "из ничего". Для его приготовления нужны яблоки, мука, растительное масло, вода и разрыхлитель.
Сколько продуктов подготовить:
- Вода - 200 мл
- Масло - 60 мл
- Сахар - 40-140 г
- Соль - щепотка
- Мука - 220 г
- Разрыхлитель - 1,5 ч. л.
- Яблоки – 3-4 шт.
- Ванильный сахар – по вкусу
Как готовить:
В глубокую миску нужно влить воду и растительное масло, добавить сахар, соль и ванильный сахар и перемешать. Затем нужно добавить просеянную муку и разрыхлитель. Замешайте тесто венчиком.
Яблоки нужно вымыть и нарезать произвольными кусочками, лучше кубиками. Всыпьте яблоки в тесто.
Форму для пирога нужно сместить маслом и вылить в нее заготовку. Прижмите сверху ложкой, чтобы тесто с яблоками равномерно распределилось по форме.
Сверху тесто можно присыпать ванильным сахаром или корицей.
Духовку разогрейте до 180 градусов и поставьте форму с тестом запекаться. Уже через 40 минут пирог будет готов.
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