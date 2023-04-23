Прекрасное сочетание: рецепт овсяного пирога с яблоками

Прекрасный вариант для любителей простой выпечки. Овсяные хлопья делают текстуру пирога нежной, а яблоки придают сочность и ароматность. Вместо яблок можно взять груши, сливы, абрикосы или другие фрукты и ягоды.

Ингредиенты:

– 200 г овсяных хлопьев

– 100 г муки

– 100 г сахара

– 100 г сливочного масла

– 2 яйца

–1 ч. л. разрыхлителя

–1 ч. л. ванильного сахара

– щепотка соли

– 3-4 яблока

– 2 ст. л. сахарной пудры

1.Смешайте хлопья, муку, сахар, разрыхлитель, ванилин и соль. Сливочное масло предварительно извлеките из холодильника, чтобы оно размякло. Добавьте в сухую смесь мягкое сливочное масло и яйца и замесите мягкое и нелипкое тесто.

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2. ⅓ теста положите в холодильник, остальное распределите по смазанной маслом форме для выпечки.

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3. Яблоки очистите и нарежьте тонкими ломтиками.

4. Выложите нарезанные яблоки ровным слоем на тесто. Выньте из холодильника остальное тесто и натрите его на большой терке сверху.

5. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте 40 минут.

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