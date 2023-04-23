Прекрасное сочетание: рецепт овсяного пирога с яблоками
Прекрасный вариант для любителей простой выпечки. Овсяные хлопья делают текстуру пирога нежной, а яблоки придают сочность и ароматность. Вместо яблок можно взять груши, сливы, абрикосы или другие фрукты и ягоды.
Ингредиенты:
– 200 г овсяных хлопьев
– 100 г муки
– 100 г сахара
– 100 г сливочного масла
– 2 яйца
–1 ч. л. разрыхлителя
–1 ч. л. ванильного сахара
– щепотка соли
– 3-4 яблока
– 2 ст. л. сахарной пудры
1.Смешайте хлопья, муку, сахар, разрыхлитель, ванилин и соль. Сливочное масло предварительно извлеките из холодильника, чтобы оно размякло. Добавьте в сухую смесь мягкое сливочное масло и яйца и замесите мягкое и нелипкое тесто.
2. ⅓ теста положите в холодильник, остальное распределите по смазанной маслом форме для выпечки.
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3. Яблоки очистите и нарежьте тонкими ломтиками.
4. Выложите нарезанные яблоки ровным слоем на тесто. Выньте из холодильника остальное тесто и натрите его на большой терке сверху.
5. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте 40 минут.
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