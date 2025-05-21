Потепління до +20 та грозові дощі: прогноз погоди в Україні на 22 травня

Після періоду значного похолодання в Україну знову приходить тепла й приємна погода. Водночас разом із потеплінням у деяких регіонах очікуються короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляє Український гідрометцентр. За прогнозом синоптиків, у середу, 22 травня, дощі з грозами ймовірні в західних областях — зокрема, у Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Волинській та Рівненській. Опади також можливі у Вінницькій та Житомирській областях.

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На решті території країни утримається суха та сонячна погода. Температура повітря підніметься вище +20 °C по всій Україні.

Найтепліше буде у східних та південних регіонах — там температура сягатиме найвищих позначок. У західних областях вдень повітря прогріється до +19...+21 °C.

У нічні години температура коливатиметься в межах +10...+12 °C, а на заході очікується дещо прохолодніше — від +8 до +10 градусів.

Раніше ми розповідали, якою буде погода в Україні 17 травня.

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