Кухарі пояснили, як та навіщо потрібно просіювати борошно

Чимало рецептів вимагають просіювати борошно. Не варто нехтувати цією вимогою, оскільки ця операція допомагає отримати легку та пухку випічку.

Просіювання борошна має свої особливості. Кухарі пояснили, коли потрібно просіювати борошно і як правильно це робити.

Перш за все, просіювання насичує борошно повітрям, що сприяє ніжній текстурі тіста. Також це допомагає рівномірніше розподілити сухі інгредієнти.

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Борошно не потрібно просіювати для тіста для темпури. Також не варто просіювати його під час приготування масляного крему у міксері.

Найпоширенішим приладдям для видалення грудок із сухих інгредієнтів є борошнопросіювач або дрібне сито. Також можна використати великий віничок, щоб розбити грудочки в тісті.

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