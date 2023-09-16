Кухарі відповіли, чому не можна кидати пельмені у киплячу воду

Під час приготування пельменів вони можуть розварюватись чи злипатись.

Про це пише ТСН.

Цьому може бути дві причини:

Пельмені розварюються, особливо якщо ви використовуєте заморожені, оскільки їхня температура відрізняється від температури води. Пельмені злипаються через склеювання крохмалю, який є на поверхні тіста, у киплячій воді.

Є кілька порад, як правильно варити пельмені:

Перед вкиданням заморожених пельменів у воду, дайте їм дійти до кімнатної температури, можна замочити їх у воді на декілька хвилин. Використовуйте воду, температура якої не перевищує 50 градусів. Під час варіння додайте трохи холодної води, щоб підтримувати рівномірну температуру.

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Як зварити ідеальні пельмені:

Візьміть каструлю з 1,5-2 літрами води.

Додайте 2-3 лаврових листки і 2-3 горошини перцю за смаком.

Додайте сіль за власним смаком.

Як тільки вода дійде до потрібної температури, додайте пельмені.

Постійно перемішуйте їх, щоб вони не злиплися.

Готуйте приблизно 5-10 хвилин, а потім перекладіть у друшляк.

Подавайте зі сметаною, вершковим маслом або іншими соусами за смаком.

Також хорошим варіантом є готування пельменів на пару. Для цього потрібно кілька склянок води та 15-20 хвилин на пару. Страву подають одразу після приготування, а для більш насиченого смаку можна посипати чорним меленим перцем або додати соуси за вашим смаком.

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