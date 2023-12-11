З'явилося фото та відео з місця ліквідації Іллі Киви у Підмосков'ї

З'явилися фото та відео з місця, де ліквідували колишнього народного депутата Верховної Ради України Іллю Киву. Можна побачити, як тіло депутата-зрадника лежить на снігу обличчям донизу.

Інформацією поділилися джерела в СБУ. Колишнього народного депутата ліквідували подалі від заміського готельного комплексу у Підмосков'ї. Вважається, що це сталося під час запису Кивою чергового пропагандистського відео.

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На фото можна помітити зброю, з якої застрелили ексдепутата та кров на снігу біля тіла Киви. На опублікованому відео видно засідку, з якою за Кивою велося спостереження.

Нагадаємо, 6 грудня стало відомо, що Ілля Ківа отримав смертельне поранення у Підмосков'ї.

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