З'явилося відео, як би виглядали російські міста, якби путін не витрачав мільярди доларів на війну в Україні

Український дизайнер Андрій Гупса у соцмережах показав відео, як би могли виглядати російські міста, якби влада рф не витрачала гроші на війну, а вкладала їх в інфраструктуру. Він запропонував свої варіанти "покращення" російських міст та назвав їх "раша лоджик".

Дизайнер зібрав фотографії найбільш відомих занедбаних міст росії та наклав на них "покращені" їх варіанти. росіянам, певно би сподобалося, аби їхні населені пункти були саме такими.

"Одна ракета "Калібр" коштує 6,5 млн дол., ракета типу Х-101 коштує 13 млн дол., а ракета Х-555 - 7,5 млн дол. Наприклад, 5 грудня 2022 року росія запустила по Україні ракет на 400-500 млн дол. Уявіть, скільки можна було зробити благоустрію в містах росії на гроші, витрачені за всю "спецоперацію". Ні, це було б не кілька районів. Це відчутно змінило б міста, і комфорт громадян", – прокоментував Гупса свою роботу.

Так, на кадрах можна побачити, як міг би виглядати Челябінськ, Воркута, Уфа, чи якась російська "дєрєвня".

За нагоди нагадаємо, як в російській Астрахані діти каталися на ковзанці з фекалій.

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