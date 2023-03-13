З'явилося відео, як підрозділ Курта 'засівав російські добрива' поблизу Бахмуту

В Україні тривалий час проходять запеклі бої у Бахмуті – місті, яке хочуть захопити найманці з ПВК "Вагнер". Зокрема, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що штурмові загони "Вагнера" наступають з декількох напрямків, намагаючись прорвати оборону наших військ і просунутися до центральних районів міста.

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Командувач наголосив, що українські бійці відбивають всі спроби противника захопити Бахмут. Тим часом бійці ЗСУ у соцмережах час від часу викладають відео боїв за Бахмут та показують, як їм вдається проріджувати живу силу ворога.

Зокрема, бійці 28 Окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу показали, яких втрат завдають ворогу з дронів. Вони виклали відео своєї роботи у Фейсбук.

"З приходом весни посівна починається й у наших воїнів. Підрозділ Курта "засіває" російські добрива на Бахмутському напрямку", – прокоментували ці кадри наші захисники.

Пропонуємо вашій увазі кадри бою українських захисників, під час якого було ліквідовано ворожий танк разом з екіпажем.

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