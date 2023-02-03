З’явилось відео рідкісної зеленої комети, яка пролітала максимально близько біля Землі вперше за 50 тисяч років (відео)

У мережі з'явились відео прольоту рідкісної зеленої комети в небі Землі. Повідомляється, що настільки близько до нашої планети комета під назвою C/2022 E3 (ZTF) підійшла вперше за 50 тисяч років. Бачити її могли у північній півкулі нашої планети.

Раніше вчені помітили цю комету, що прямувала прямо до Сонця. На думку науковців, це космічне тіло завширшки 6 кілометрів могло прибути звідкись за меж нашої Сонячної системи. Дослідники припускають, що саме подібна комета була тим об'єктом, який в народі назвали "Вифлеємською зіркою".

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3 лютого у мережі показали, як виглядала ця комета з Землі.

Цю довгоперіодичну комету спочатку вважали астероїдом. ЇЇ виявили 2 березня 2022 року в сузір’ї Орла. Для цього астрономи скористалися 48-дюймовим телескопом в Цвіккі – перехідному центрі на горі Паломар поблизу Сан-Дієго, Каліфорнія.

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На початку січня C/2022 E3 (ZTF) була ще дуже тьмяна, тому побачити її було важко. Комета досягла найяскравішого значення приблизно 1 лютого 2023 року – її найближче наближення до Землі, коли вона виходить із Сонячної системи, обертаючись навколо Сонця.

Вважається, що ця комета може досягти яскравості 5 зоряної величини, коли вона рухається до Волопаса, Дракона та Малої Ведмедиці на початку 2023 року, що зробить її об’єктом для перегляду неозброєним оком для тих, хто знаходиться під темним небом.

Нагадаємо, що астрономи помітили дві надмасивні чорні діри, що обертаються одна навколо одної та є найближчими до зіткнення, які коли-небудь спостерігали вчені.

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