Дозволять здійснити мрії: названо 'чарівні фрази' для всіх знаків зодіаку

Багато хто мріє досягти у житті великих успіхів, але іноді не вистачає мотивації та наполегливості: тоді найменші труднощі можуть стати непереборною перешкодою. Проте впоратися зі своїми емоціями можна, головне – знайти саме ті "чарівні слова", які вам потрібні.

За словами астрологів, для кожного знаку зодіаку є фраза, яка може стати тим самим поштовхом до змін. Читайте, що саме вам потрібно!

Кажуть, що мантри не лише сприяють зосередженню, а й дозволяють здійснити мрії. Їх потрібно повторювати протягом дня або в певний час, коли найбільше потрібна "підтримка".

Овен (21 березня – 19 квітня)

"Я наповнений здоров'ям, живу в радості і знаю, що удача зі мною".

Телець (20 квітня – 20 травня)

"Я вдихаю позитивну енергію і видихаю страх, залишаючи позаду всі невдачі".

Близнюки (21 травня – 20 червня)

"Я розквітаю щодня, рухаючись до своїх цілей: я маю рацію, і мрії збудуться".

Рак (21 червня – 22 липня)

"Я щасливий/а, що поруч є прекрасні люди, але попереду ще багато завдань: моя сила – у вірі".

Лев (23 липня – 22 серпня)

"Я визнаю своє минуле, але роблю все, щоб сьогодення було кращим. Попереду – лише радість".

Діва (23 серпня - 22 вересня)

"Я живу для себе, а не для інших і знаю, куди мені рухатися, щоб здобути щастя".

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

"Найголовніше - це те, що не можна відкласти на завтра. Потрібно встигнути все зараз".

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада )

"Моя сила – в моєму дусі, ніхто не зупинить мене на шляху до перемог".

Стрілець (22 листопада – 21 грудня )

"Я не боюся завтрашнього дня. Кожен день буде новою пригодою, яка подарує сили".

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

"Я живу повним життям і не боюся викликів, мені під силу все".

Водолій (20 січня – 18 лютого)

"Це буде мій найкращий час. Я не піддамся поганим думкам і виграю".

Риби (19 лютого – 20 березня)

"Я - оазис спокою і нікому не дозволю потривожити мене, порушивши щастя".

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.