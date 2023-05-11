Правила 100 років: історія першої правительки шумерів цариці Кубаби

Яскравих історій жінок-правительок не так багато. Одна з них цариця Кубаба, яка правила Шумером близько 2 500 років до н. е. та, ймовірно, стала першою відомою жінкою-правителькою в історії.

Про це пише Ancient Origins.

За історією цариця Кубаба була правителькою міста-держава Кіш у третьому тисячолітті до нашої ери. Її ім’я занесено в "Царський список", який є єдиним письмовим доказом її правління. У списку перелічені всі царі шумерів та зазначена інформація про кожного з них: тривалість правління та місто, де він здійснював правління. Кубаба в списку значиться як "лугаль", тобто цар, а не "ереш", цариця-консорт. Вона єдина жінка у цьому списку.

"Потім Марі зазнала поразки, і царська влада перейшла до Кіша. У Кіші царицею стала Ку-Баба, жінка-шинкарка, яка заклала фундамент Кіша; вона правила 100 років. Одна королева правила 100 років".

Єдина проблема полягає в тому, що список царів не є авторитетним історичним джерелом. Він розмиває межу між фактами та легендами, адже неймовірно, як цариця могла правити ціле століття. Хоча, є ймовірність, що шумери рахували час по-іншому. Біля імені Кубаби написано: "Жінка-шинкарка, яка зміцнила підвалини Кіша".

Вважають, що Кубаба прийшла до влади будучи корчмарем, що можна пояснити як барменша або повія. Також, жінка не мала ніяких родинних зв’язків, які б допомогли їй посісти трон: все зробили її здібності та розум.

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Народ її дуже шанував, з часом до неї стали відноситись як до богині. У деяких джерелах значиться, що Кубаба входила до правлячої династії царства Кіш, яке розташовувалось на території сучасного Судану. Але підтверджень цьому немає. Як зазначають історичні свідчення, цариця на чолі свого війська одержала перемогу над римлянами в першому столітті нашої ери, які намагались завоювати її королівство.

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