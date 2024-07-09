Правила виїзду за кордон з відстрочкою від мобілізації: що потрібно знати

Внаслідок війни, розпочатої рф, в Україні тривають загальна мобілізація та воєнний стан. У цей час призиваються військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, які отримують повістки.

Під час воєнного стану виїзд чоловіків призовного віку обмежений. Проте деякі мають відстрочку від призову. Видання ТСН пояснило, чи можна виїхати за кордон за наявності відстрочки від мобілізації.

Якщо чоловік призовного віку має намір виїхати за кордон, йому слід попередньо уточнити свої дані у ТЦК та СП і внести інформацію про відстрочку у військово-обліковий документ.

Особи, які підлягають військовому обов’язку, як чоловіки, так і жінки, у віці від 18 до 60 років не можуть покидати територію України без наявності підстав, визначених законодавством.

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Згідно з новим законом про мобілізацію, право на перетин мають:

юнаки до 18 років;

чоловіки старші 60 років;

особи виключені з військового обліку за станом здоров’я;

особи з інвалідністю І-III групи за наявності відповідних документів, які підтверджують інвалідність та соцвиплати;

особи, які отримали відстрочку через тимчасову непридатність до служби строком до 6 місяців;

чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за станом здоров’я (на лікування, реабілітацію);

чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за сімейними обставинами;

чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон через професію.

Такі особи можуть перетинати кордон за наявності відповідного військово-облікового документа, або документа, що підтверджує відстрочку чи зняття з обліку, а також оновлених облікових даних.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, що для чоловіків з 17 липня зміняться правила виїзду за кордон.

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