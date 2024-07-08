Мобілізація в Україні: для чоловіків з 17 липня зміняться правила виїзду за кордон

Наявність військово-облікового документа при перетині кордону стосуватиметься всіх чоловіків призовного віку. Державна прикордонна служба України повідомила про зміни, які вводяться для чоловіків віком від 18 до 60 років з 17 липня 2024.

Для перетину кордону їм знадобляться військово-облікові документи. Як повідомили у пресслужбі ДПСУ, відповідно до закону 3633-IX українці до 16 липня повинні стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані.

У разі відсутності військово-облікових документів під час перетину державного кордону, виїзд з України буде неможливим.

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Хто з чоловіків може виїхати за кордон під час війни. Джерело: facebook.com/DPSUkraine

Речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко у коментарі РБК-Україна пояснив, що у перетині кордону відмовлять чоловікам призовного віку й ще через одну причину – якщо вони мають статус "розшуку". У такому разі до порушників викличуть поліцію.

Нагадаємо, юристка пояснила, яке покарання загрожує військовозобов'язаним за ігнорування повістки.

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