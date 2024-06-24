Чи мають право військові на відпустку за кордоном та що робити, щоб виїхати
В умовах воєнного стану та мобілізації питання виїзду за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років залишається гострим.
Однак, військовослужбовці мають право на відпустку за кордоном, але з певними нюансами. Про це пише ТСН.
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Як оформити відпустку:
Отримання дозволу:
Рапорт
Спершу необхідно написати рапорт командиру військової частини. У ньому зазначте:
- Країну, яку плануєте відвідати.
- Адресу місця проживання в цій країні.
Подайте рапорт не пізніше, ніж за 15 днів до початку відпустки. Командир частини розглядає рапорт та приймає рішення про надання дозволу на виїзд.
Підготовка документів:
- Військово-обліковий документ: Посвідчення офіцера або посвідчення військовослужбовця.
- Відпускний квиток: З відміткою "відпустка за кордоном". Якщо такої немає, знадобиться витяг з наказу про відпустку з зазначенням дозволу на виїзд.
- Закордонний паспорт: Дійсний закордонний паспорт (ID-картка або книжка).
Додаткові кроки:
- Витяг з наказу: Отримайте витяг з наказу про відпустку з зазначенням можливості перетину кордону.
- Облік ВСП: Зареєструйтеся у Військовій службі правопорядку.
Важливо:
Остаточне рішення про виїзд за кордон приймає командир частини. Вимоги та порядок оформлення можуть відрізнятися в різних військових частинах.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що військовозобов'язаним звернули увагу на важливу деталь під час оновлення даних в ТЦК.
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