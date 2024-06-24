Имеют ли право военные на отпуск за границей и что делать, чтобы уехать
В условиях военного положения и мобилизации вопрос выезда за границу для мужчин от 18 до 60 лет остается острым.
Однако военнослужащие имеют право на отпуск за границей, но с определенными нюансами. Об этом пишет ТСН.
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Как оформить отпуск:
Получение разрешения:
Рапорт
Для начала необходимо написать рапорт командиру воинской части. В нем укажите:
- Страну, которую планируете посетить.
- Адрес места жительства в этой стране.
Подайте рапорт не позднее чем за 15 дней до начала отпуска. Командир части рассматривает рапорт и принимает решение о предоставлении разрешения на выезд.
Подготовка документов:
- Военно-учетный документ: Удостоверение офицера или удостоверение военнослужащего.
- Отпускной билет: С отметкой "отпуск за границей". Если таковой нет, понадобится выписка из приказа об отпуске с указанием разрешения на выезд.
- Загранпаспорт: действительный загранпаспорт (ID-карта или книга).
Дополнительные шаги:
- Выписка из приказа: Получите выписку из приказа об отпуске с указанием возможности пересечения границы.
- Учет УСП: Зарегистрируйтесь в Военной службе правопорядка.
Важно:
Окончательное решение о выезде за границу принимает командир части. Требования и порядок оформления могут отличаться в разных воинских частях.
Напомним, ранее мы рассказывали, что военнообязанным обратили внимание на важную деталь при обновлении данных в ТЦК.
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