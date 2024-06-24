Имеют ли право военные на отпуск за границей и что делать, чтобы уехать

В условиях военного положения и мобилизации вопрос выезда за границу для мужчин от 18 до 60 лет остается острым.

Однако военнослужащие имеют право на отпуск за границей, но с определенными нюансами. Об этом пишет ТСН.

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Как оформить отпуск:

Получение разрешения:

Рапорт

Для начала необходимо написать рапорт командиру воинской части. В нем укажите:

Страну, которую планируете посетить.

Адрес места жительства в этой стране.

Подайте рапорт не позднее чем за 15 дней до начала отпуска. Командир части рассматривает рапорт и принимает решение о предоставлении разрешения на выезд.

Подготовка документов:

Военно-учетный документ: Удостоверение офицера или удостоверение военнослужащего.

Удостоверение офицера или удостоверение военнослужащего. Отпускной билет: С отметкой "отпуск за границей". Если таковой нет, понадобится выписка из приказа об отпуске с указанием разрешения на выезд.

С отметкой "отпуск за границей". Если таковой нет, понадобится выписка из приказа об отпуске с указанием разрешения на выезд. Загранпаспорт: действительный загранпаспорт (ID-карта или книга).

Дополнительные шаги:

Выписка из приказа: Получите выписку из приказа об отпуске с указанием возможности пересечения границы.

Получите выписку из приказа об отпуске с указанием возможности пересечения границы. Учет УСП: Зарегистрируйтесь в Военной службе правопорядка.

Важно:

Окончательное решение о выезде за границу принимает командир части. Требования и порядок оформления могут отличаться в разных воинских частях.

Напомним, ранее мы рассказывали, что военнообязанным обратили внимание на важную деталь при обновлении данных в ТЦК.

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