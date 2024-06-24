rus
Українська
Война в Украине

Имеют ли право военные на отпуск за границей и что делать, чтобы уехать

Цихоцкая Мария

Имеют ли право военные на отпуск за границей и что делать, чтобы уехать
В условиях военного положения и мобилизации вопрос выезда за границу для мужчин от 18 до 60 лет остается острым.

В условиях военного положения и мобилизации вопрос выезда за границу для мужчин от 18 до 60 лет остается острым.

Однако военнослужащие имеют право на отпуск за границей, но с определенными нюансами. Об этом пишет ТСН.

Читайте также: В Раде объяснили, когда ждать закона о демобилизации

Как оформить отпуск:

Получение разрешения:

Рапорт

Для начала необходимо написать рапорт командиру воинской части. В нем укажите:

  • Страну, которую планируете посетить.
  • Адрес места жительства в этой стране.

Подайте рапорт не позднее чем за 15 дней до начала отпуска. Командир части рассматривает рапорт и принимает решение о предоставлении разрешения на выезд.

Подготовка документов:

  • Военно-учетный документ: Удостоверение офицера или удостоверение военнослужащего.
  • Отпускной билет: С отметкой "отпуск за границей". Если таковой нет, понадобится выписка из приказа об отпуске с указанием разрешения на выезд.
  • Загранпаспорт: действительный загранпаспорт (ID-карта или книга).

Дополнительные шаги:

  • Выписка из приказа: Получите выписку из приказа об отпуске с указанием возможности пересечения границы.
  • Учет УСП: Зарегистрируйтесь в Военной службе правопорядка.

Важно:

Окончательное решение о выезде за границу принимает командир части. Требования и порядок оформления могут отличаться в разных воинских частях.

Напомним, ранее мы рассказывали, что военнообязанным обратили внимание на важную деталь при обновлении данных в ТЦК.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

МобилизацияВойна в Украине