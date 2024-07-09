Уряд ухвалив важливе рішення про індексацію пенсій в Україні: подробиці

Кабінет міністрів в рамках Бюджетної декларації на 2025-2027 роки встановив нову дату щорічної індексації пенсій. Згідно з документом, з 2025 року індексація пенсій буде відбуватися 1 березня.

Про це повідомив член фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

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Окрім зміни дати індексації, уряд також планує:

Упорядкувати систему пенсійного забезпечення, зробивши її більш справедливою та встановивши єдині підходи до нарахування страхових пенсій для всіх категорій громадян.

Виконати рішення судів щодо пенсійних виплат, а також погасити заборгованість з виплат, що виникла внаслідок таких рішень.

Забезпечити виплату пенсій особам, які проживали на тимчасово окупованих територіях, після їх деокупації.

Важливо зазначити, що наразі це лише проєкт Бюджетної декларації, і остаточне рішення щодо індексації пенсій буде ухвалено Верховною Радою.

Очікується, що нова дата індексації дозволить більш чітко планувати бюджетні видатки на пенсійне забезпечення та забезпечити більш справедливу систему виплат для всіх пенсіонерів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що ШІ вирахував, якою має бути мінімальна пенсія в Україні.

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