'Святкові феєрверки' росіянам від СБУ: знищено 14 танків, систему ППО та понад 240 окупантів (відео)

Спецпризначенці Служби безпеки України провели низку успішних операцій, завдавши значних втрат російським окупантам. Лише за останній тиждень, завдяки влучним ударам дронів та інших вогневих засобів, було знищено 14 танків та стільки ж бойових броньованих машин.

Як повідомили в СБУ, також було знищено 28 артсистем та РСЗВ, чотири системи ППО та радіоелектронної боротьби, понад 200 одиниць автотранспорту, більш як 40 безпілотних літальних апаратів та антен зв’язку.

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Бійці Служби безпеки також ліквідували понад 180 фортифікаційних споруд та вогневих позицій ворога, три склади з боєприпасами та паливом.

Завдяки успішним атакам ліквідовано також понад 240 російських окупантів.

В СБУ зауважили, шо кожен знищений окупант та кожна одиниця ворожої техніки – це крок до нашої спільної мети – вигнання російських загарбників з української землі.

Нагадаємо, днями Третя штурмова бригада розпочала наступ на Харківському напрямку. Українські воїни провели успішну контратаку, в ході якої було взято під контроль батальйонний район оборони окупантів, а також ворожі взводні та ротні опорні пункти.

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