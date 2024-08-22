Офіційно: Третя штурмова розпочала наступ на Харківському напрямку (відео)

Третя штурмова бригада звільнила значну ділянку фронту на Харківщині. У запеклих боях бійці 3-ї штурмової бригади ЗСУ здобули значну тактичну перемогу, відбивши у ворога кілька квадратних кілометрів української землі.

Про це повідомив командир бригади, полковник Андрій Білецький. За його словами, українські воїни провели успішну контратаку, в ході якої було взято під контроль батальйонний район оборони окупантів, а також ворожі взводні та ротні опорні пункти.

Вас також зацікавить: У ССО показали удари HIMARS по мостах та понтонних переправах на Курщині (відео)

Попри значну перевагу противника в силах та техніці (співвідношення сил становило 2,5:1 на користь ворога), українські захисники завдали окупантам відчутних втрат. За чотири дні боїв ворог втратив понад три сотні особового складу, а також значну кількість техніки та озброєння.

"Головна задача операції була збити наступальний потенціал 20 армії рф. На дану хвилину цю задачу виконано", – підкреслив командир бригади.

За словами Білецького, успіх операції став можливим завдяки детальному плануванню, нестандартним рішенням та злагодженим діям усіх родів військ. Особливо відзначилися танкісти, сапери, розвідники та, звичайно ж, штурмовики, які першими пішли в атаку.

Завдяки героїчним діям наших захисників, було відведено удар ворога з напрямку Макіївки та знято напругу з інших критичних ділянок фронту.

Попри успіхи українських військ, ворог продовжує чинити опір і намагається повернути втрачені позиції. Окупанти активно застосовують авіацію, реактивні системи залпового вогню та далекобійну артилерію. Однак, запевнив командир бригади, Третя штурмова міцно тримає рубежі.

Нагадаємо, на початку серпня GMLRS та ATACMS накрили полігон окупантів з технікою на Запорізькому напрямку.

А 22 серпня стало відомо, що HIMARS накрив військовий полігон на Запоріжжі, де тренувалися штурмовики росіян.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!