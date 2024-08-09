GMLRS та ATACMS накрили полігон окупантів з технікою на Запорізькому напрямку (відео)

На Запоріжжі Сили оборони України ракетами GMLRS та касетними ATACMS накрили полігон окупаційної армії росії. Окупанти саме проводили навчання в н.п. Зеленопіль Запорізької області.

Керівник підрозділу аеророзвідки "Люфтваффе" 129-ї Окремої бригади ТРО Микола Колесник, що є командиром роти ударних безпілотних авіаційних комплексів, опублікував у Фейсбуці відео ураження техніки російських окупантів.

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"День роботи нашого батальйону. Екіпажем 422 об БпС LUFTWAFFE було виявлене велике скупчення ворожої техніки і особового складу, російські окупаційні війська проводили бойове залагодження, під прикриттям засобів ППО та РЕБ. Цілі були пораховані та ідентифіковані", – прокоментував він опубліковані кадри.

За словами Колесника, старший начальник ОТУ Запоріжжя долучив екіпаж БПЛА РУБпАК 58 ОМПбр, щоб отримати "чітку картинку онлайн для своєчасного вогневого ураження".

Результат, ворог зазнав значних втрат в живій силі та техніці. Ударні екіпажі 422 LUFTWAFFE ARMAGEDRON, результативно відпрацювали і в день, і в ночі, поставлені завдання виконані", – додав керівник підрозділу аеророзвідки.

OSINT з каналу КіберБорошно (CyberBoroshno) ідентифікували локацію з відео. Зазначається, що "демократія завітала на навчання" окупантів в н.п. Зеленопіль Запорізької області. "Удар був нанесений на початку липня", – додали аналітики.

Додамо, що днями стало відомо, що бійці СБУ дроном вдарили по російському бойовому гелікоптеру Мі-28 на прикордонні Курської області росії.

Нагадаємо, 6 серпня 2024 року російська сторона повідомила, що Сили оборони України прорвали кордон у Курській області та зайшли на територію рф з боку Сумщини.

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