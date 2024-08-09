Дрони СБУ в Курській області уразили ще один російський гелікоптер за 14 млн доларів (відео)

У Курській області росії, де тривають активні бойові дії, було знешкоджено гелікоптер Мі-8. Гвинтокрил вартістю у 14 мільйонів доларів було збито FPV-дроном.

Відео ураження ворожого гелікоптера було опубліковане у Telegram-каналі Сергія Стерненка.

"Воїни підрозділу М2 Центру спеціальних операцій СБУ на Курщині змогли вдарити вашим FPV по ще одному російському гвинтокрилу. Цього разу Мі-8 отримав удар у хвостову частину дроном із потужною осколковою БЧ. Подальша доля Мі-8 невідома, але він перестав працювати у вказаному районі", – прокоментував ці кадри Сергій Стерненко.

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Джерела видання OBOZ.UA зазначили, що російський багатоцільовий гелікоптер Мі-8 із підвіскою для запуску некерованих ракет вражений у польоті FPV-дроном спецпідрозділу М2 Служби безпеки України у небі над Курською областю росії.

"Успішне полювання СБУ на російські вертольоти продовжується. Служба Божа відпрацювала ще одну ціль за допомогою fpv-дрона у "Курській народній республіці"", – передає видання слова співрозмовника.

Додамо, що днями стало відомо, що бійці СБУ дроном вдарили по російському бойовому гелікоптеру Мі-28 на прикордонні Курської області росії.

Нагадаємо, 6 серпня 2024 року російська сторона повідомила, що Сили оборони України прорвали кордон у Курській області та зайшли на територію рф з боку Сумщини.

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