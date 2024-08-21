У ССО показали удари HIMARS по мостах та понтонних переправах на Курщині (відео)

У Курській області росії триває "визвольна" операція Сил оборони України. Зокрема, поблизу населених пунктів Глушково та Шагарово системно "зникають" мости та понтонні переправи окупантів.

У командуванні Сил спеціальних операцій України (ССО) опублікували відео удару HIMARS по понтонах росіян.

Зазначається, що на даному відео зафіксовано ураження операторами ССО інженерної техніки росіян в Курській області. "Також – виявлення та корегування вогню Хаймарсів по мостах та понтонних переправах", – додали в ССО.

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Знищення понтону в Курській області. Джерело: t.me/DniproOfficial

Знищення понтону в Курській області. Джерело: t.me/DniproOfficial

Знищення понтону в Курській області. Джерело: t.me/DniproOfficial

Знищення понтону в Курській області. Джерело: t.me/DniproOfficial

Також бійці Сил спеціальних операцій спільно з Силами оборони України на Курщині знищили скупчення техніки, польовий склад б/к, ПММ, комплекс РЕБ, 152-мм гармату Д-20.

Нагадаємо, 6 серпня 2024 року російська сторона повідомила, що Сили оборони України прорвали кордон у Курській області та зайшли на територію росії з боку Сумщини.

12 серпня 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що під контролем українських сил перебуває близько тисячі квадратних кілометрів території росії. Цього ж дня президент Володимир Зеленський вперше прокоментував ситуацію із заходом ЗСУ до Курської області рф. У своєму черговому відеозверненні глава держави підкреслив, що українські війська на Курщині контролюють райони, з яких російська армія завдавала ударів по Сумській області.

15 серпня 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Зеленському, що Україна створила першу військову комендатуру на підконтрольних територіях Курської області.

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