В ССО показали удары HIMARS по мостам и понтонным переправам на Курщине (видео)

В Курской области россии продолжается "освободительная" операция Сил обороны Украины. В частности, вблизи населенных пунктов Глушково и Шагарово системно исчезают мосты и понтонные переправы оккупантов.

В командовании Сил специальных операций Украины (ССО) опубликовали видео удар HIMARS по понтонам россиян.

Отмечено, что на данном видео зафиксировано поражение операторами ССО инженерной техники россиян в Курской области. "Также – обнаружение и корректировка огня Хаймарсов по мостам и понтонным переправам", – добавили в ССО.

Также читайте: Украинская авиация снова в действии: появилось видео поражение еще одного моста в Курской области

Уничтожение понтона в Курской области. Источник: t.me/DniproOfficial

Уничтожение понтона в Курской области. Источник: t.me/DniproOfficial

Уничтожение понтона в Курской области. Источник: t.me/DniproOfficial

Уничтожение понтона в Курской области. Источник: t.me/DniproOfficial

Также бойцы Сил специальных операций совместно с Силами обороны Украины в Курщине уничтожили скопление техники, полевой состав б/у, ГСМ, комплекс РЭБ, 152-мм пушку Д-20.

Напомним, 6 августа 2024 года российская сторона сообщила, что Силы обороны Украины прорвали границу в Курской области и зашли на территорию россии со стороны Сумщины.

12 августа 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что под контролем украинских сил находится около тысячи квадратных километров территории России. В этот же день президент Владимир Зеленский впервые прокомментировал ситуацию с мероприятием ВСУ в Курской области России. В своем очередном видеообращении глава государства подчеркнул, что украинские войска на Курщине контролируют районы, из которых российская армия наносила удары по Сумской области.

15 августа 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Зеленскому, что Украина создала первую военную комендатуру на подконтрольных территориях Курской области.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!