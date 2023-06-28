Передсмертну картину Густава Клімта 'Дама з віялом' на Sotheby's продали за рекордну суму

Остання картина Густава Клімта "Дама з віялом" на Sotheby's була продана за рекордні 85,3 мільйона фунтів стерлінгів (це понад 108 млн доларів). Таким чином вона стала найціннішим твором мистецтва, коли-небудь проданим на аукціоні в Європі.

"Даму з віялом" (Dame mit Fächer) придбав колекціонер з Гонконгу, повідомляється у соцмережах аукціонного дому. Це полотно було створене художником перед його смертю в 1918 році.

Попередній рекорд на європейських торгах серед творів мистецтв належав бронзовій статуетці Альберто Джакометті "Крокова людина I". Вона була продана у 2010 році за 104,3 млн доларів.

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Раніше у Sotheby's планували продати картину за початковою ставкою $80 млн. Керівниця торгів Хелен Ньюман зазначав, що це найкраще полотно Клімта, написане художником "у розквіті сил". За її словами, на відміну від інших робіт художника ця картина була створена не на замовлення, а для себе. При цьому наголошується, що особу дівчини на полотні встановити не вдалося досі.

Спочатку полотно належало покровителю Клімта та його другові, великому промисловцю Ервіну Белю. Після цього полотно перейшло до колекціонера Рудольфа Леопольда, який і продав "Даму з віялом" сім'ї нинішнього власника 1994 року за $12 млн.

Нагадаємо, в США на аукціоні Sotheby's встановили два нові світові рекорди з продажу дорогоцінного каміння.

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