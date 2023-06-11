Рожевий діамант продали за 34 мільйони доларів лише за 2 хвилини, як виглядає (фото)

У Нью-Йорку в США на аукціоні Sotheby's встановили два нові світові рекорди з продажу дорогоцінного каміння в Нью-Йорку. Спочатку було продано за 34 мільйони 800 тисяч доларів діамант "Вічний рожевий" – його віддали новому власнику всього за 2 хвилини торгів.

Це світовий аукціонний рекорд для пурпурно-рожевого діаманта та новий рекорд ціни за карат для кольорового каменю цього виду. "Вічний рожевий" важить 10,57 карата. Тобто один карат коштував покупцю 3 290 000 доларів.

Цей діамант було виготовлено з алмазу під назвою "Вічний рожевий колір". Його знайшли на руднику Дамшаа у Ботсвані у 2019 році. Камінь важив майже 24 карати, а потім був ретельно огранований на заводі Diacore у Нью-Йорку – процес тривав пів року.

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Як повідомили на сайті аукціону, точна причина кольору рожевих діамантів досі не вивчена повністю, що ще більше додає їх привабливості. Немає доказів того, що забарвлення зумовлене певним мікроелементом, таким як азот у жовтих діамантах або бор у блакитних діамантах.

"Ранні дослідження показали, що марганець може бути відповідальним за рожевий відтінок, але це було виключено після подальшого дослідження. Найкраще пояснення, доступне сьогодні, полягає в тому, що колір є результатом стресу на атомному рівні", – йдеться у повідомленні.

Алмази утворюються глибоко в земній мантії, де інтенсивно високий тиск і температура стискають атоми вуглецю в міцну структуру кристалічної решітки. Потужні виверження вулканів витісняють ці алмази й виносять їх у земну кору, де вони можуть залишатися мільйони років, перш ніж ерозія змиє їх у водні шляхи або їх викопають шахтарі.

Нагадаємо, на аукціоні в Гонконзі дім Sotheby's продав рідкісну порцелянову чашу діаметром менш як 11,5 см. Кераміка була виготовлена імператорськими майстрами у Пекіні у XVIII столітті та належить до групи, відомої як "фаланцаі" або "іноземні кольори". Експерти стверджують, що емаль на кераміку нанесли невдовзі після смерті імператора Йончжена, правителя Китаю з 1722 по 1735 рік.

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