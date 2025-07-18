Попередження для водіїв: за які фари в Україні можуть оштрафувати або відібрати права

Використання ксенонових, галогенних чи LED-ламп замість стандартних освітлювальних елементів у фарах автомобіля дійсно може покращити видимість для водія. Однак, якщо такі лампи встановлюються в фари, які не призначені для їхнього використання, це може стати значною небезпекою для інших учасників дорожнього руху.

Так, встановлення ламп, що не відповідають заводським характеристикам, збільшує ймовірність осліплення водіїв зустрічного транспорту, що може призвести до аварій. Фари автомобіля повинні працювати виключно з тими джерелами світла, які передбачені виробником. Встановлення інших типів ламп без відповідного технічного узгодження є порушенням правил, пише Avtomob.

До прикладу, для законної експлуатації ксенонових ламп потрібно, щоб авто мало систему автоматичного регулювання напрямку світлового потоку та пристрій для очищення фар. Якщо ці елементи відсутні, таке використання транспортного засобу є порушенням норм.

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Правоохоронці ретельно контролюють випадки незаконної заміни ламп у фарах. Водії, які встановлюють ксенонові чи інші лампи без дотримання технічних вимог, можуть зіткнутися з адміністративними санкціями. В залежності від характеру порушення, застосовуються штрафи згідно з двома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Якщо фари не відповідають нормам, водій ризикує отримати штраф у розмірі 510 гривень. За незаконне переобладнання автомобіля, зафіксоване вперше, штраф становить 340 гривень. Повторне порушення протягом року може призвести до тимчасового позбавлення водійських прав на строк від трьох до шести місяців.

При виявленні технічних порушень, правоохоронці можуть тимчасово заборонити експлуатацію транспортного засобу. Це може бути здійснено через його блокування або примусове евакуйовання на спеціальний майданчик для зберігання, де автомобіль залишатиметься до усунення виявлених проблем.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні планують підняти штрафи за "неправильне" паркування.

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