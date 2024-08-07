Превентивний удар: військовий експерт пояснив стратегію спецоперації в Курській області рф

Кандидат політичних наук, військовий експерт Віктор Андрусів пояснив, чому Сили оборони України могли вдатися до прориву кордону росії з боку Сумської області.

Експерт пояснив, чому спецоперація в Курській області може бути перспективною зі стратегічного боку, та якими можуть бути її наслідки.

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Експерт зазначив, що така операція може мати кілька стратегічних цілей:

Захоплення Курської АЕС

Захоплення цієї атомної електростанції та подальший обмін на Запорізьку АЕС могло б значно покращити енергетичну ситуацію в Україні. Однак, за словами Андрусова, шанси на успіх такої операції є невисокими.

Відволікання російських резервів

Наступ на Курську область може змусити росію перекинути війська з інших напрямків, зокрема з Харківської області, що дозволить ЗСУ звільнити окуповані території.

Превентивний удар

Ця операція може бути спробою запобігти повторенню російського наступу, подібного до того, що відбувався у Харківській області.

Демонстрація сили та зміцнення позицій України на міжнародній арені

Наступ на Курську область може бути спрямований на те, щоб показати Заходу рішучість України у боротьбі з російською агресією та заохотити до подальшої військової допомоги.

Створення інформаційного шуму в росії

Хоча ця версія вважається менш ймовірною, вона також не виключається повністю. Андрусів підкреслив, що незалежно від основної мети, рішення про початок наступу на Курську область було стратегічно виправданим. Однак, він застерігає від занадто оптимістичних очікувань, оскільки російські війська чинять запеклий опір.

Нагадаємо, 6 серпня 2024 року російська сторона повідомила, що Сили оборони України прорвали кордон у Курській області та зайшли на територію рф з боку Сумщини.

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