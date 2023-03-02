"Перетворились на шматки заліза": Чорні запорожці показали відео ліквідації двох танків ворога
Українські захисники ліквідували ще два російських танки. Відео, як палає ворожа техніка вони виклали у Фейсбук.
З'ясувалося, що знищення російських танків – справа рук бійців 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Ці мужні воїни у складі ЗСУ захищають нашу країну від ворога.
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"Наполегливість, терпіння, дрібка натхнення. Цього досить, щоб два російських танки перетворились на шматки заліза", – прокоментували кадри ліквідації ворожих танків наші захисники.
Бійці 72 ОМБр також показали відео, на якому зафіксовано палаючий російський самохідний міномет 2С4 "Тюльпан". Ворожу техніку мінуснули у Вугледарі.
Довідково: 240-мм самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" призначений для руйнування фортифікаційних споруд, а також для знищення живої сили, озброєння та військової техніки.
Тактико-технічні характеристики:
- Екіпаж/розрахунок, чол. – 5/6
- Маса, т – 27,5
- Максимальна дальність стрілянини, км – 9,6/18
- Швидкострільність, вистр./хв. – 1
- Боєкомплект, вистр. – 40
- Боєзапас, що вивозиться, вистр. – 20
- Маса снаряда, кг – 130,7
- Кут піднесення, град. – від 50 до 80
- Кут горизонтального наведення, град. – 23
- Базове шасі – ЗРК "Коло"
- Потужність двигуна, л.с. – 520
- Максимальна швидкість руху шосе, км/год – 62,8
Нагадаємо, раніше українські захисники на східному напрямку з дрона вистежили російських окупантів, що облаштовували собі позиції. Ворога було ліквідовано влучним скиданням з безпілотника.
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