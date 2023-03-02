'Перетворились на шматки заліза': Чорні запорожці показали відео ліквідації двох танків ворога

Українські захисники ліквідували ще два російських танки. Відео, як палає ворожа техніка вони виклали у Фейсбук.

З'ясувалося, що знищення російських танків – справа рук бійців 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Ці мужні воїни у складі ЗСУ захищають нашу країну від ворога.

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"Наполегливість, терпіння, дрібка натхнення. Цього досить, щоб два російських танки перетворились на шматки заліза", – прокоментували кадри ліквідації ворожих танків наші захисники.

Бійці 72 ОМБр також показали відео, на якому зафіксовано палаючий російський самохідний міномет 2С4 "Тюльпан". Ворожу техніку мінуснули у Вугледарі.

Довідково: 240-мм самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" призначений для руйнування фортифікаційних споруд, а також для знищення живої сили, озброєння та військової техніки.

Тактико-технічні характеристики:

Екіпаж/розрахунок, чол. – 5/6

Маса, т – 27,5

Максимальна дальність стрілянини, км – 9,6/18

Швидкострільність, вистр./хв. – 1

Боєкомплект, вистр. – 40

Боєзапас, що вивозиться, вистр. – 20

Маса снаряда, кг – 130,7

Кут піднесення, град. – від 50 до 80

Кут горизонтального наведення, град. – 23

Базове шасі – ЗРК "Коло"

Потужність двигуна, л.с. – 520

Максимальна швидкість руху шосе, км/год – 62,8

Нагадаємо, раніше українські захисники на східному напрямку з дрона вистежили російських окупантів, що облаштовували собі позиції. Ворога було ліквідовано влучним скиданням з безпілотника.

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