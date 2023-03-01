Українські спецпризначенці знищили шість ворожих танків на Луганщині за ніч (відео)

Спецпризначенці Служби безпеки України знищили шість танків окупантів за одну ніч. Ліквідація ворожої техніки відбувалася на Луганському напрямку.

Знищенням ворога займалися дві групи співробітників Центру спеціальних операцій "А". Відео опублікували на Telegram-каналі СБУ.

"Дві групи співробітників Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України влаштували нічне полювання на Луганському напрямку. Після влучної роботи ударними дронами ворожа техніка була виведена з ладу в повному обсязі", – йдеться у повідомленні.

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Відео дня

На відео можна побачити, як після виявлення ворожого танка та скидання боєприпасу, техніка окупантів спалахує. Росіяни переважно намагалися заховати танки серед дерев, але це не завадило нашим бійцям вистежити ворожу бронетехніку та знищити її.

Нагадаємо, раніше українські захисники на східному напрямку з дрона вистежили російських окупантів, що облаштовували собі позиції. Ворога було ліквідовано влучним скиданням з безпілотника.

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