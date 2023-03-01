Украинские спецназовцы уничтожили шесть вражеских танков в Луганской области за ночь (видео)

Спецназовцы Службы безопасности Украины уничтожили шесть танков оккупантов за одну ночь. Ликвидация вражеской техники проходила в Луганском направлении.

Уничтожением неприятеля занимались две группы сотрудников Центра специальных операций "А". Видео было опубликовано на Telegram-канале СБУ.

"Две группы сотрудников Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины устроили ночную охоту на Луганском направлении. После точной работы ударными дронами вражеская техника была выведена из строя в полном объеме", – говорится в сообщении.

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Видео дня

На видео можно увидеть, как после обнаружения вражеского танка и сброса боеприпаса, техника оккупантов вспыхивает. Россияне преимущественно пытались спрятать танки среди деревьев, но это не помешало нашим бойцам выследить вражескую бронетехнику и уничтожить ее.

Напомним, ранее украинские защитники на восточном направлении из дрона выследили российских оккупантов, обустраивавших себе позиции. Враг был ликвидирован точным сбросом с беспилотника.

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