Доведеться страждати: магнітні бурі у вересні посиляться

У другій половині вересня магнітні бурі стали надто інтенсивними. Останні два тижні Земля ніяк не позбудеться впливу геомагнітних штормів червоного рівня небезпечності.

За прогнозом Meteoagent, 18 вересня триває магнітна буря К-індексу 6, що має "статус" особливо небезпечної. Дані сервісу свідчать, що 19 серпня цей геомагнітний шторм піде на зниження.

У період з 20 по 25 вересня очікуються шторми К-індексу 2 (зелений рівень небезпечності), однак 26 та 27 вересня магнітні бурі знову повернуться до червоного рівня й сягнуть К-індексу 5. 28 вересня очікується магнітна буря силою у 4 бали.

Вас також зацікавить: Сонячний шторм знищив частину магнітного поля нашої планети: утворилася "магістраль" між Сонцем і Землею (відео)

Що таке магнітні бурі та як вони впливають на людей

Магнітні бурі — це зміни у магнітному полі Землі, викликані сонячними спалахами та корональними викидами маси. Вони можуть впливати на самопочуття людини, особливо тих, хто чутливий до таких коливань.

Що відбувається з людиною під час магнітних бур?

Під час магнітних бур у деяких людей можуть виникати такі симптоми:

Головний біль або мігрень.

Підвищена втома або слабкість.

Порушення сну, безсоння.

Зниження концентрації, запаморочення.

Підвищення артеріального тиску.

Емоційна нестабільність, дратівливість.

Такі симптоми частіше виникають у людей з хронічними захворюваннями серцево-судинної та нервової системи, а також у тих, хто має низький імунітет або підвищену чутливість до змін погоди.

Як діють магнітні бурі на людину?

Магнітні бурі впливають на біологічні ритми, нервову та серцево-судинну систему людини. Під час бур збільшується кількість випадків гіпертонічних кризів, серцевих нападів, а також порушень роботи нервової системи. Люди, які мають схильність до метеозалежності, можуть відчувати особливо сильний дискомфорт.

Що потрібно робити під час магнітних бур?

Щоб зменшити вплив магнітних бур на організм, можна дотримуватися кількох простих рекомендацій:

Слідкувати за здоров'ям: вимірюйте артеріальний тиск, при потребі приймайте ліки, призначені лікарем. Дотримуватися режиму дня: достатній сон і відпочинок допоможуть уникнути перевтоми. Пити більше води: це допоможе зменшити головні болі та втомленість. Уникати стресів: мінімізуйте фізичне та емоційне навантаження. Правильно харчуватися: відмовтеся від важкої їжі та кофеїну, віддавайте перевагу легким стравам, багатим на вітаміни. Прогулянки на свіжому повітрі: за можливості проводьте більше часу на природі, що допоможе знизити рівень стресу.

Нагадаємо, науковці з'ясували, що масштабна сонячна буря "подарувала" Землі нове радіаційне кільце.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!