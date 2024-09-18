Придется страдать: магнитные бури в сентябре усилятся
Во второй половине сентября магнитные бури стали слишком интенсивными. Последние две недели Земля никак не избавится от влияния геомагнитных штормов красного уровня опасности.
По прогнозу Meteoagent, 18 сентября продолжается магнитная буря К-индекса 6, имеющая "статус" особо опасной. Данные сервиса свидетельствуют, что 19 августа этот геомагнитный шторм пойдет на понижение.
В период с 20 по 25 сентября ожидаются штормы К-индекса 2 (зеленый уровень опасности), однако 26 и 27 сентября магнитные бури снова вернутся к красному уровню и достигнут К-индекса 5. 28 сентября ожидается магнитная буря силой в 4 балла.
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Что такое магнитные бури и как они влияют на людей
Магнитные бури – это изменения в магнитном поле Земли, вызванные солнечными вспышками и корональными выбросами массы. Они могут влиять на самочувствие человека, особенно тех, кто чувствителен к таким колебаниям.
Что происходит с человеком во время магнитных бурь?
Во время магнитных бурь у некоторых людей могут возникать следующие симптомы:
- Головная боль или мигрень.
- Повышенная усталость или слабость.
- Нарушение сна, бессонница.
- Снижение концентрации, головокружение.
- Повышение АД.
- Эмоциональная нестабильность, раздражительность.
Такие симптомы чаще возникают у людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, а также у тех, кто имеет низкий иммунитет или повышенную чувствительность к изменениям погоды.
Как действуют магнитные бури на человека?
Магнитные бури влияют на биологические ритмы, нервную и сердечно-сосудистую систему человека. Во время бурь увеличивается количество случаев гипертонических кризов, сердечных приступов, а также нарушений работы нервной системы. Люди, которые склонны к метеозависимости, могут испытывать особенно сильный дискомфорт.
Что нужно делать во время магнитных бурь?
Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на организм, можно придерживаться нескольких простых рекомендаций:
- Следите за здоровьем: измеряйте артериальное давление, при необходимости принимайте лекарства, назначенные врачом.
- Соблюдать режим дня: достаточный сон и отдых помогут избежать переутомления.
- Пить больше воды: это поможет уменьшить головные боли и усталость.
- Избегать стрессов: минимизируйте физическую и эмоциональную нагрузку.
- Правильно питаться: откажитесь от тяжелой пищи и кофеина, отдавайте предпочтение легким блюдам, богатым витаминами.
- Прогулки на свежем воздухе: по возможности проводите больше времени на природе, что поможет снизить уровень стресса.
Напомним, учёные выяснили, что масштабная солнечная буря "подарила" Земле новое радиационное кольцо.
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