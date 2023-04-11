Запросите в дім злидні та горе: які речі категорично не можна викидати

Що не можна викидати з дому - які речі не можна виносити на смітник

Наші предки вважали, що деякі продукти та речі у жодному разі не можна викидати з дому. Інакше на вас та родину очікують хвороби, нещастя, біди та злидні.

UAportal розповідає, чому люди так забобонно ставляться до певних речей. Зокрема йдеться про хліб, годинники, ікони, біблію тощо.

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Хліб – всьому голова

У народі вважають, що можна на себе та родину накликати страшні злидні, якщо зневажливо ставитися до хліба.

Ще з давніх часів вирощування пшениці, а потім випікання хліба було важкою працею. Та й займало це час від весни до осені. Тому хліба ставилися з особливою повагою, оскільки він був важливим продуктом на столі давніх українців.

Викинути хліб заборонялося, оскільки це віщувало голод та хвороби. Щоб він не зіпсувався, його сушили на сухарі та їли з супом, чи клали в різні страви.

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Які ще речі заборонено викидати з дому

1. Годинники. Такі речі небажано викидати, але й вдома зберігати поламані годинники теж не треба. Таким чином ви відштовхуєте своє щастя і скорочуєте свої роки життя.

Найкраще годинника позбутися так: розібрати на запчастини, а тоді виносити на сміття.

2. Ікони, біблії, хрестики. У жодному разі не можна бездумно викидати такі речі. В давнину предки передавали їх з покоління в покоління. Якщо ж втратили, то це був поганий знак.

Найкращий спосіб позбутися цих речей – подарувати в церкву чи храм.

3. Фотографії. Світлини зберігають людську енергетику, частинку її. Коли знімки викидають, то це може зашкодити тому, хто там зображений. Також невідомо, в чиї руки вони можуть потрапити: по фото можна навести порчу чи зіпсувати життя.

Якщо ви хочете позбутися якогось фото, то краще його спалити.

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4. Гаманці. Вважається поганою прикметою викинути гаманець, оскільки так ви відштовхуєте від себе успіх, гроші та статус.

Старого гаманця можна позбутися так: закопати під молодим деревом або спалити.

5. Волосся. У волоссі людини збирається життєва сила. Якщо викинути його у сміття, то можна втрати здоров'я. Тому найкраще волосся спалювати.

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Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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