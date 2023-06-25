Пригожин може очолити наступ на Україну з території Білорусі – генерал Даннатт

Втеча ватажка вагнерівців Євгена Пригожина до Білорусі може означати, що він готуватиме новий наступ на Україну з території РБ. Таку думку висловив колишній голова Генерального штабу Великої Британії генерал Річард Даннатт.

Як повідомляє Sky News, Україні треба остерігатися можливого нападу на Київ. "Той факт, що він поїхав у Білорусь, викликає певне занепокоєння", – Даннатт.

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Він вважає, що українському керівництву варто остерігатися рішення самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка надати притулок Пригожину.

На його думку, якщо засновник ПВК "Вагнер" залишив навколо себе ефективну бойову силу, "то він знову становить загрозу для українського флангу, найближчого до Києва", звідки почалася війна.

Даннатт каже, що росія може використати групу вагнерівців для спроби повторно зайти в Київ.

Нагадаємо, засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у ракетному ударі по тилових таборах своїх найманців. У Міністерстві оборони рф вважають цю заяву провокацією. Пригожин пообіцяв "покарати" тих, хто атакував тилові табори приватної військової компанії. 24 червня бойовики Пригожина захопили адмінбудівлі у Ростові та рушили у Воронеж. Пригожин пообіцяв, що вагнерівці дістануться до Москви та візьмуть владу у свої руки.

російський президент у зверненні до росіян 24 червня заявив, що дії вагнерівців направлені на розкол у суспільстві.

Після невдалих спроб доїхати до Москви Пригожин заявив, що зупиняє своїх бойовиків та виводить їх у польові табори, сам же ватажок ЧВК "Вагнер" переїжджає до Білорусі – про це він домовився з Олександром Лукашенком.

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