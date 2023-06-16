Належали Харапській цивілізації: в Індії знайшли саркофаги 'на ніжках' віком 4000 років

Під час розкопок на лівому березі річки Ямуна, яка розташована за 70 кілометрів від столиці Індії археологи знайшли гробницю віком 4000 років, у якій виявили саркофаги “на ніжках". Всі вони відносяться до пізнього, хараппського, періоду історії Індії.

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Про це пише News Network Archaeology.

Хараппська чи Індська цивілізація вважається третьою по часу появи після єгипетської та месопотамської.

Саркофаги представляють з себе труни на ніжках, у яких знаходились жіночі останки. Також в них були виявлені лук, браслет із напівдорогоцінного каміння, золоті намиста та кераміка.

Нагадаємо, в античному амфітеатрі у Туреччині знайшли ложу для еліти віком 1800 років.

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