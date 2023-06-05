У Китаї виявили найдавніше сідло у гробниці жінки, якій 2700 років (фото)

Археологи зробили дивовижне відкриття на місці розкопок у китайському регіоні Сіньцзян. Дослідники виявили те, що потенційно може бути найдавнішим відомим у світі сідлом.

Знахідку зробили у гробниці жінки на кладовищі Янхай у басейні Турпан. Сідло датується 2700 роками, повідомляє TECHTIMES.

Сідло з Янхаю знаменує ранні етапи виготовлення сідла. Гробниця виявила інтригуючі подробиці вбрання жінки, попри те, що більшість її одягу зруйнувалася.

Вона була одягнена в шкіряне пальто, вовняні штани та короткі шкіряні черевики, а під її сідницями було розташоване шкіряне сідло, наче вона сиділа на ньому. Конструкція сідла демонструвала разючу схожість із сучасними сідлами, складаючись із двох подушок овальної форми, чотирьох опорних елементів у кутах і центрального каналу.

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Радіовуглецеве датування встановило створення сідла між 727 і 396 роками до нашої ери. Подушки були зроблені з коров’ячої шкіри та наповнені комбінацією оленячої, верблюжої шерсті та соломи.

Крім того, на кладовищі Янхай було знайдено вуздечки в гробницях 10-3 століть до нашої ери, що вказує на існування спільноти скотарів на кінних скотарях поблизу.

Вважається, що жінка, похована біля сідла, була частиною спільноти скотарів, які проживали в прилеглих степах або горах. Крім того, вона могла придбати сідло через контакт із цими скотарями.

Нагадаємо, в Перу знайшли гробницю з муміями дітей.

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