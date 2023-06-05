В Китае обнаружили самое древнее седло в гробнице женщины, которой 2700 лет (фото)

Археологи совершили удивительное открытие на месте раскопок в китайском регионе Синьцзян. Исследователи обнаружили, что потенциально может быть самым древним известным в мире седлом.

Находка была сделана в гробнице женщины на кладбище Янхай в бассейне Турпан. Седло датируется 2700 годами, сообщает TECHTIMES.

Седло из Янхая знаменует ранние этапы изготовления седла. Гробница обнаружила интригующие подробности наряда женщины, несмотря на то, что большинство ее одежды разрушилось.

Она была одета в кожаное пальто, шерстяные брюки и короткие кожаные ботинки, а под ее ягодицами расположено кожаное седло, словно она сидела на нем. Конструкция седла демонстрировала поразительное сходство с современными седлами, состоя из двух подушек овальной формы, четырех опорных элементов в углах и центрального канала.

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Радиоуглеродная датировка установила создание седла между 727 и 396 годами до нашей эры. Подушки были сделаны из коровьей кожи и наполнены комбинацией оленьей, верблюжьей шерсти и соломы.

Кроме того, на кладбище Янхай были найдены уздечки в гробницах 10-3 веков до нашей эры, что указывает на существование сообщества скотоводов на конных скотоводах поблизости.

Считается, что женщина, погребенная у седла, была частью сообщества скотоводов, проживавших в близлежащих степях или горах. Кроме того, она могла приобрести седло из-за контакта с этими скотоводами.

Напомним, в Перу обнаружили гробницу с мумиями детей.

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