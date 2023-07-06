Принесуть удачу та прикрасять сад: топ-6 дерев, які варто посадити на ділянці

Якщо посадити на ділянці правильні рослини, вони принесуть в будинок щастя та удачу, а також благотворно вплинуть на здоров'я саду.

Горобина

Ще наші предки вважали горобину потужним оберегом від злих сил. Це дерево покращує настрій та гормональний фон. Горобина є символом жіночого початку та допомагає жінкам легше переносити труднощі. Крім того, вона є хорошим медоносом. І звісно, як не згадати про смачні ягоди горобини, з яких роблять настоянки, варення та чай.

Акація

Чай з акації і акацієвий мед дуже корисні для здоров'я, а його аромат неймовірно приємний. Акація покращує якість грунту та являється хорошим медоносом. Вважається символом родючості і лікує від безпліддя.

Модрина

Має позитивну енергетику та знімає стрес. Шишки, хвоя і кора модрини корисні для серця, імунітету і травлення.

Калина

Калина наділена позитивною енергетикою. Приносить щастя у сім’я‘. Крім того, ягоди калини дуже корисні для здоров’я.

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Груша

Символізує довголіття, щасливе материнство і міцний шлюб. Крім того, воно приносить користь ягідній ділянці: захищає малину, смородину і виноград від гнилі і шкідників.

Вільха

Покращує якість грунту. Листя та кору вільхи можна застосувати як антибактеріальний і ранозагоювальний засіб.

Вважається, що це дерево має хорошу енергетику, знімає стрес та негатив.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно обрізати дерева та кущі.

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