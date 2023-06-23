Принц Гаррі хотів взяти інтерв’ю у Путіна щодо його виховання та дитячих травм

Стало відомо, що принц Гаррі планував взяти інтерв'ю у Дональда Трампа, Марка Цукерберга та навіть російського диктатора Володимира Путіна щодо їхнього виховання та дитячих травм в подкасті Spotify. На меті в герцога Сассекського також було спілкування з Папою Франциском.

Про це повідомляє Daily Mail.

У команди, яка працювала над подкастами принца виникли питання щодо практичності та доцільності інтерв'ювання цих людей, особливо враховуючи те, що Цукерберг та президент країни-агресора не стали б відверто ділитись з ним подробицями свого дитинства.

Темою подкастів мали стати дитинство неоднозначних постатей та те, як вони стали тими чоловіками, якими є сьогодні.

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Зазначимо, що бажання Гаррі поспілкуватись з Путіним виглядало особливо дивним з урахуванням того, що на початку повномасштабного вторгення РФ в Україну він зі своєю дружиною Меган виразили підтримку нашій країні.

Наразі герцог Сассекський не випустив жодного сольного подкасту на Spotify, хоча підписав з ними багатомільйонну угоду ще у 2020 році. З Меган Маркл, його дружиною, компанія припинила співробітництво без продовження на другий сезон її подкасту "Архетипи", у якому вона спілкувалась з відомими жінками.

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