Природжені психологи: 3 породи собак, які найкраще знімають стрес

Спостережливість собак щодо настрою та самопочуття своїх господарів вражає. Навіть якщо ви цього не помічаєте, це не означає, що ваш пес байдужий до вашого стану.

Останнім часом все більшої популярності набуває каністерапія – це метод реабілітації, який використовує спеціально навчених собак. Ця психотерапевтична методика базується на взаємодії людини, що має психічні та психосоматичні розлади, з певними породами собак, які можуть допомогти знизити тривожність і подолати стрес.

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Однією з таких порід собак – лабрадор. Ці собаки мають розвинені здібності, завдяки яким вони можуть відчувати, коли їх господарі засмучені, і завдяки своєму високому інтелекту врятувати їх від депресії. Лабрадори також відмінно ладнають з дітьми, а їхня пристрасть до обнімання може очистити ауру людини від негативних емоцій. Тому, маючи лабрадора вдома, ви точно будете частіше посміхатися і насолоджуватися позитивними моментами.

Ще одна порода собак, яка використовується в каністерапії, це хаскі. Ці собаки мають високий рівень розуміння емоцій людей і добре ладнають з дітьми. Вони можуть бути використані в терапії для дітей-аутистів, а їхня взаємодія з людьми позитивно впливає на розвиток центральної нервової системи. Спілкування з хаскі може допомогти зменшити ризик виникнення депресії та тривожних розладів, підвищити настрій та загальний рівень щастя.

Також слід звернути увагу на таку породу як пудель. Ці енергійні тварини можуть забрати у свого господаря весь негатив, віддаючи йому натомість позитивні емоції. Пуделі відомі своєю кумедністю та веселістю, і їх зовнішній вигляд може відразу підняти настрій. Попри те, що зовні вони не грізні та маленькі за розмірами, вони забезпечують почуття безпеки своїм господарям. Бути поруч з пуделем може допомогти забути про депресію назавжди, оскільки ці уважні та розумні собаки завжди піклуються про своїх господарів та не дають їм нудьгувати чи думати про погані речі.

Також в каністерапії використовуються породи собак, такі як золотистий ретрівер, бігль, боксер та інші. Золотистий ретрівер, наприклад, має вроджені навички розуміння емоцій людей, їхня дружність та лагідність роблять їх чудовими компаньйонами для терапевтичної роботи з дітьми та дорослими. Біглі, в свою чергу, відомі своїми здібностями у роботі з особами з порушеннями слуху, оскільки вони мають розвинений нюх та можуть допомогти у різних видах пошукової діяльності.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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