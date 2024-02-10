ПриватБанк призупинить роботу електронних сервісів: коли і на скільки

Банкінг “Приват24" призупинить свою роботу в ніч на 11 лютого 2024 року. У держбанку пояснили, що для безпечної та якісної роботи своїх цифрових сервісів, проводять регламентні роботи в “Приват24". Фахівці банку попередили, що на час технічних робіт скористатись електронними сервісами буде неможливо.

Про це повідомляє прес-служба Приватбанку.

“Звичайно, ми б дуже хотіли підвищувати якість наших сервісів одним натиском пальця, але цей процес потребує трохи більше часу. Тож з 01:00 до 05:00 додаток та web-версія “Приват24″ будуть тимчасово недоступні", – повідомили в компанії.

У фінустанові пояснили, що зазвичай регламентні роботи в банку проводяться у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Клієнта порадили зробити усі операції заздалегідь, чи відкласти на декілька годин.

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