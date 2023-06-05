Притягнете невдачі та хвороби: Чому не можна прати одяг перед сном

Чому не можна прати речі на ніч

Часто, зайняті роботою, ми не маємо достатньо часу, щоб прати свій одяг протягом дня, тому багато людей роблять це ввечері. Однак існує прикмета, яка говорить про те, що не слід прати одяг перед сном, оскільки це може привернути негативну енергію до вашого дому.

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Вважається, що момент, коли день переходить у ніч, має свою специфічну енергетику.

Згідно з деякими віруваннями, ніч є часом, коли з'являються негативні сили. Тому важливо уникати сушіння білизни на ніч, як зовні, так і всередині приміщення. Згідно з цими повір'ями, речі можуть привабити до себе злих духів або негативну енергію.

Також вважається, що одяг, залишений на ніч, може "насмоктати" негативну нічну енергію і в подальшому спричиняти головні болі у людини, яка його носитиме.

Крім того, наших предків також відверто не довіряли місячному світлу. Вважалося, що одяг, висушений під цим світлом, може притягати невдачі та хвороби.

Найкраще прати одяг перед обідом. Одяг, випраний у цей час, здатний захистити вас від негативних впливів. Також краще уникати прання в святкові дні, щоб уникнути приваблення небажаних подій.

Крім того, середа вважається найблагодатнішим днем для прання. Згідно з віруваннями, понеділок є нещасливим днем для прання, оскільки це може призвести до того, що весь тиждень ви будете сушити випраний одяг. Вівторок також не рекомендується, оскільки прання у цей день може притягнути негаразди до вашої родини. П'ятниця вважається нейтральним днем для прання і не несе негативних наслідків.

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